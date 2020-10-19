Умер писатель и драматург Владимир Шпаков

Российский писатель Владимир Шпаков скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила председатель оргкомитета фестиваля «Петербургские мосты» фестиваля, поэтесса Галина Илюхина.

«Сегодня не стало Володи Шпакова. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Все потом», — написала она на своей странице в Facebook.

Поэт Валерий Земских объяснил в комментариях, что Владимир умер от рака желудка, с которым сражался. По его словам, Шпакову недавно сделали операцию, но она не помогла.

Владимир Шпаков — драматург, прозаик и критик. Родился в 1960-м оду в Брянске, позже переехал в Ленинград и поступил в Ленинградский электротехнический институт. Также в 1995 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. В период с 2003 по 2007 годы был заведующим отделом прозы журнала «Нева».

Он написал восемь книг, а также запомнился публике как автор ряда литературно-критических статей. Был членом Союза российских писателей, Союза писателей Санкт-Петербурга, Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. Шпаков являлся главным редактором литературного журнала «Зинзивер» и был членом оргкомитета Международного фестиваля «Петербургские мосты».