Общество 12 апреля 2023, 18:27 Умер писатель Эдуард Багиров Писатель Эдуард Багиров скончался в возрасте 47 лет РИА «Новости»

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Ушел из жизни писатель, публицист и кинодраматург Эдуард Багиров. О его смерти сообщила в Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь», — написала она.

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Симоньян призналась, что в уход писателя невозможно поверить. Багиров был талантливым и дерзким, любящим жизнь, отметила главред RT.

«Ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать», — заключила журналист.

Telegram-канал «Подъем» сообщил о том, что последнюю неделю Багиров находился коме. Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно.

В начале нулевых Багиров вместе с Сергеем Минаевым основал портал litprom.ru. В 2005 году он стал его главным редактором.

Дебютный роман «Гастарбайтер» писатель выпустил в 2007 году. Это произведение получило большую известность. Сам Багиров говорил, что книга была на 80% его автобиографией.