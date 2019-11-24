Умер пилот самолета, экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону

«Второго пилота, которому стало плохо, спасти не удалось. Он скончался», — рассказал источник агентства. Следственный комитет России подтвердил, что мужчину спасти не удалось.

В пресс-службе аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону «360» подтвердили факт внеплановой посадки лайнера. «Запросили посадку, потому что стало плохо второму пилоту», — рассказали в пресс-службе.

В воздушной гавани заявили, что самолет готовится к вылету, проводится дозаправка. В ближайшее время Airbus 320 вместе с пассажирами должен вновь отправиться в пункт назначения. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК России проводят доследственную проверку по факту экстренной посадки пассажирского самолета.

Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево и направлялся в Анапу. Однако в воздухе пилот почувствовал себя плохо, поэтому пришлось экстренно приземлиться в Ростове-на-Дону. В аэропорту он сел 24 ноября, в 09:57. Для этого диспетчеры спрямили маршрут и отдали борту приоритет посадки.

В аэропорту мужчину передали бригадам «скорой помощи», которые встречали пострадавшего на перроне. Для оказания помощи пилоту вызвали медицинскую службу аэропорта и городскую скорую помощь.