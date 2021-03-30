Умер петербургский писатель Наум Синдаловский

В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончался писатель-историк Наум Синдаловский. Он занимался исследованием городского фольклора Северной столицы. О смерти литератора сообщил историк Николай Подосокорский.

«29 марта в Санкт-Петербурге в возрасте 85 лет скончался советский и российский писатель-историк Наум Александрович Синдаловский. Он родился 6 ноября 1935 года в Ленинграде. Служил на Балтийском флоте, работал инженером на заводе. От общества „Знание“ читал лекции рабочим. Известен как исследователь петербургского городского фольклора», — написал в ЖЖ Подосокорский.

Наум Александрович написал более 30 книг по истории Петербурга. Среди них «Легенды и мифы Санкт-Петербурга», «Петербургский фольклор», «История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах», «Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга» и другие произведения.

Он писал стихи, работал инженером и читал лекции. Подосокорский не сообщил о причине смерти Синдаловского.