Умер петербургский хирург и флеболог Николай Гордеев

Хирург и флеболог, один из старейших преподавателей Первого государственного медицинского университета Санкт-Петербурга имени академика Павлова Николай Гордеев скончался во вторник, 23 февраля. Об этом сообщили на сайте вуза.

«23 февраля 2021 года скоропостижно ушел из жизни один из старейших преподавателей кафедры, талантливый хирург и замечательный человек, доктор медицинских наук, доцент Николай Александрович Гордеев», — процитировал коллектив кафедры и клиники факультетской хирургии сайт «Петербургский дневник».

Причины смерти Гордеева не названы. Он умер на 80-м году жизни.

Ранее сообщалось о смерти бывшего санитарного врача Москвы Николая Филатова.