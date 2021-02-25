facebook_pixel
    25 февраля 2021, 13:54

    Умер петербургский хирург и флеболог Николай Гордеев

    Полина Петрова

    Хирург и флеболог, один из старейших преподавателей Первого государственного медицинского университета Санкт-Петербурга имени академика Павлова Николай Гордеев скончался во вторник, 23 февраля. Об этом сообщили на сайте вуза.

    Умер петербургский хирург и флеболог Николай Гордеев

    «23 февраля 2021 года скоропостижно ушел из жизни один из старейших преподавателей кафедры, талантливый хирург и замечательный человек, доктор медицинских наук, доцент Николай Александрович Гордеев», — процитировал коллектив кафедры и клиники факультетской хирургии сайт «Петербургский дневник».

    Причины смерти Гордеева не названы. Он умер на 80-м году жизни.

    Ранее сообщалось о смерти бывшего санитарного врача Москвы Николая Филатова.