Умер петербургский актер Евгений Тиличеев

На 75-м году жизни умер заслуженный артист России Евгений Тиличеев. Он служил в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии и снимался в кино. Об этом сообщил сайт комитета по культуре Северной столицы.

«13 апреля 2021 года на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев. <…> Большой талант и яркая творческая индивидуальность навсегда вписали его имя в историю петербургского театра. Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей культуру Санкт‑Петербурга», — говорится в некрологе.

Тиличеев родился 1 июня 1946 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После вуза поступил в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, в котором прослужил почти полвека и сыграл несколько десятков ведущих ролей.

Он снимался в таких картинах, как «Иди и смотри», «Царевич Проша», «Труффальдино из Бергамо», «Семь нот» и других. Тиличеев много лет работал на телевидении. В ведомстве не раскрыли причину его смерти.