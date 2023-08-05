Общество 05 августа 2023, 04:35 Умер первый президент Якутии Михаил Николаев Глава Якутии Николаев: скончался первый президент региона Михаил Николаев РИА «Новости»

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Скончался первый президент Якутии Михаил Николаев. Политику было 85 лет. О его смерти сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева», — написал Айсен Николаев.

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Он добавил, что в ушедшем из жизни политике «всегда умело сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля и исключительная человечность, любовь к людям». По словам действующего главы региона, Михаил Николаев до последнего дня жил интересами людей.

Для действующего главы региона «мысли, мудрые советы и наставления» Михаила Николаева «всегда будут жизненным ориентиром».

Айсен Николаев выразил глубокие соболезнования семье и близким первого президента Якутии.

«Память о великом человеке навсегда будет жить в наших сердцах. И в наших делах», — заключил Айсен Николаев.

Михаил Николаев родился в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. Он был избран президентом Якутии 20 декабря 1991 года. В 1996 году политика переизбрали на второй срок. Пост Николаев занимал до января 2002 года. Затем политик исполнял обязанности заместителя председателя Совета Федерации. Также Михаил Николаев был депутатом Госдумы VI созыва.