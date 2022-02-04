Умер первый президент Гильдии сценаристов СССР Акопов

Умер советский и российский сценарист Эдуард Акопов. Причиной смерти стали осложнения из-за заражения коронавирусом, об этом сообщил Telegram-канал «Кинопоиск».

Акопов родился 24 июня 1945 года в Баку. Этим летом ему могло бы исполниться 77 лет.

Он был первым президентом Гильдии сценаристов СССР, ставшей впоследствии Гильдией сценаристов России.

По сценариям Акопова сняты такие фильмы, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Воскресный папа», «Солдат и слон», «Будьте моим мужем». В них снялись многие известные актеры: Михаил Боярский, Олег Табаков, Андрей Миронов и другие.

Как сообщила kp.ru, последние годы жизни Акопов провел в Лос-Анджелесе. Информации о дате и месте похорон пока нет.

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