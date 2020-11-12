Умер первый президент Бурятии Потапов

«Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате. Светлая память о Леониде Васильевиче навсегда останется в истории Республики Бурятия и в сердцах его коллег, родных и близких», — сказано в соболезновании от имени правительства и главы Бурятии Алексея Цыденова.

Власти региона отметили, что Потапов посвятил всю свою жизнь Бурятии. За те годы, что он ее возглавлял, Республика постоянно развивалась. Даже уйдя с должности, политик продолжал трудиться на благо краю.

Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в селе Уакит Бурят-Монгольской АССР. Рос в селе Аргада в Бурятии. Потапов окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, где учился на инженера-механика. Также получил экономическое образование.

Одно время работал на заводе в Улан-Удэ, который в итоге возглавил. Политическая карьера началась в 1978 году, когда он получил должность секретаря Бурятского обкома КПСС. Стал президентом Бурятии, а также председателем правительства после победы на всенародных выборах в 1994 году. Свое кресло он занимал до июля 2007 года.