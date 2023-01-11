Общество 11 января 2023, 22:19 Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался на 89-м году жизни РИА «Новости»

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Скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров. Политику было 88 лет.

«Ушел из жизни первый Президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов

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Смерть Рахимова подтвердил нынешний глава республики Радий Хабиров. В своем Telegram-канале он назвал политика великим сыном башкирского народа, которые посвятил всего себя служению Башкирии и России в целом.

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«Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович», — добавил Хабиров.

Первый президент Башкирии родился 7 февраля 1934 года. После окончания техникума работал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе до 1990 года, после чего возглавил Верховный совет Башкирской АССР. В 1993 году он стал президентом республики и занимал эту должность до 2010 года.

Нынешний глава республики занимал пост руководителя администрации президента Рахимова. Политики были хорошо знакомы, и уже тогда Хабирова рассматривали в качестве руководителя региона.