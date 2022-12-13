Общество 13 декабря 2022, 00:52 Умер первый польский космонавт Мирослав Гермашевский Первый польский космонавт Гермашевский скончался в Варшаве YouTube

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Первый и единственный космонавт из Польши Мирослав Гермашевский скончался на 82-м году жизни в Варшаве, сообщил в Twitter депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий.

«От имени семьи я подтверждаю печальную информацию о смерти генерала Мирослава Гермашевского — первого космонавта, прекрасного пилота, хорошего мужа и отца, любимого дедушки», — отметил парламентарий.

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Гермашевский в одном из интервью ТАСС говорил, что в детстве даже не мечтал о космосе. Он лишь хотел познакомиться с теми, кто уже преодолел притяжение Земли. Первым, с кем он имел честь встретиться, был Алексей Леонов.

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Поляк с большой теплотой вспоминал свою подготовку в Звездном городке. Его приняли очень гостеприимно, окружили заботой. Подготовка к полету вместе с инструкторами была очень плодотворной.

Ранее сообщалось о смерти советского разведчика Георгия Санникова.