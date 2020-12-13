Умер первый командир СОБР

Он умер 10 декабря, ему было 68 лет. Причины смерти не называются.

Прощание с Зыряновым состоится 14 декабря, начало в 12:00 по московскому времени, в церкви на Домодедовском кладбище. Там же его и похоронят, на аллее славы.

Александр Зырянов — полковник милиции, первый командир СОБР главного управления по организованной преступности МВД России, ветеран боевых действий. Также он был одним из учредителей региональной общественной организации «Лига ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью».

Зырянов посвятил МВД более 30 лет. К службе он приступил в 1975 году, занимал различные должности в подразделениях по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Красноярского крайисполкома. С 1982 по 1984 год Зырянов участвовал в боевых действиях в Афганистане, а в 1991–1992 годах учился в Академии МВД СССР.

В 1989-м Зырянов поступил на службу в Шестое управление МВД СССР. С 1992 по 1995 год работал начальником отдела тактических операций ГУОП МВД России.

Зырянов участвовал в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Награжден орденами «За личное мужество», «Мужество», медалью «За отвагу», многими ведомственными медалями и нагрудными знаками МВД СССР и России.