Общество 01 января 2023, 22:24 Умер первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко Депутат ГД Хинштейн сообщил о смерти первого председателя КГБ РСФСР Виктора Иваненко РИА «Новости»

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Первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он выразил соболезнования родным и близким покойного.

«На 76-м году жизни скончался первый (и единственный) председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко», — написал политик.

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Иваненко руководил КГБ в звании генерал-майора, его назначили председателем сразу после организации комитета в 1991 году. Он делал все возможное, чтобы на стыке эпох сохранить отечественные спецслужбы.

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«Мне он рассказывал, как осенью 1991 едва не упал перед Ельциным на колени, когда узнал, что тот пообещал западным партнерам, вообще, упразднить систему госбезопасности», — рассказал Хинштейн.

Иваненко отправили в отставку в январе 1992 года, добавил Хинштейн.

Подполковник КГБ Олег Сторонов, работавший комендантом подмосковной дачи генерального секретаря Леонида Брежнева, скончался 22 декабря в возрасте 80 лет. Сторонов работал в девятом управлении КГБ СССР, отвечавшем за безопасность государственных лидеров.