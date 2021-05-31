Умер первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко. Ему было 85 лет. Причины смерти не сообщаются.

О смерти первого постсоветского руководителя региона сообщили на официальном сайте Амурской области. Соболезнования родным и близким выразил губернатор области Василий Орлов.

«Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Альберта Аркадьевича. Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую родину и многое для нее сделал», — сказал он.

Альберт Криченко родился в 1935 году, по профессии — журналист. Он работал в «Амурской правде» с 1961 по 1970 годы, а с 1971 был собственным корреспондентом ТАСС. В 90-е годы решил пойти в политику, в 1990 году его избрали народным депутатом РСФСР, также был членом комитета Верховного Совета РФ по средствам массовой информации, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения.

В октябре 1991 году стал губернатором Амурской области. На должности он пробыл два года. Выйдя на пенсию, жил в селе Новинка Амурской области, занимался сельским хозяйством, писал книги и стихи.