Умер первооткрыватель крупнейших месторождений на Ямале

Мужчине было 87 лет. Причина смерти не называется.

Гиря участвовал в открытии Губкинского, Харасавэйского, Ямбургского и Бованенковского месторождений.

Иван Гиря — лауреат Ленинской премии за открытие крупных и уникальных месторождений природного газа в северных районах Западной Сибири, а также за их эффективную разработку и подготовку промышленных запасов. Также он удостоен премии Совета министров РСФСР. Гиря — кавалер ордена Трудового Красного Знамени, почетный гражданин Ямало-Ненецкого Автономного округа (2013). Имя геолога знают и за рубежом.

Ранее в возрасте 60 лет умер известный американский фотограф Рики Пауэлл. Он автор снимков Мадонны и Энди Уорхола. Причина смерти фотографа также не уточняется.