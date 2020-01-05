Умер от рака онколог Андрей Павленко

После долгой борьбы с раком желудка умер Андрей Павленко — один из успешных онкологов России. За его сражением с болезнью наблюдала вся страна, а его рассуждения о жизни стали основой для проекта «Жизнь человека».

О смерти онколога сообщило издание «Такие дела». Жена Павленко Анна подтвердила его смерть. За четыре дня до смерти, 1 января 2020 года, Андрей опубликовал в Facebook прощальный пост, в котором рассказал о том, что предчувствует скорый исход.

В день смерти Павленко «Такие дела» опубликовали видеообращение онколога. Оно началось словами «Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер».

Андрей Павленко в марте 2018 года узнал, что у него рак желудка на третьей стадии. В таком случае выживаемость пациентов — всего 5%. Причем развивалась опухоль без симптомов и в скрытой форме. Онколог решил рассказать о болезни на всю Россию, чтобы на своем примере донести до людей информацию о том, как нужно выявлять и лечить рак.

В проекте «Жизнь человека» в формате видеоблога и подкастов Павленко ежедневно рассказывал о недуге, о том, что меняется в его жизни, и о том, с чем он сталкивается. Болея раком, он продолжал лечить своих пациентов и открыл благотворительный фонд поддержки и развития помощи больным онкологией.