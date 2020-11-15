Умер от коронавируса экс-глава Московского индустриального банка

Глава политической организации Сергей Миронов назвал Арсамакова «очередной жертвой коронавируса».

«Врачи боролись за его жизнь, но, к глубокому сожалению, спасти его не удалось», — привела пресс-служба слова лидера партии Сергея Миронова.

«Интерфакс» напомнил, что Арсамаков руководил и владел Московским индустриальным банком до начала прошлого года, пока Центральный банк не объявил санацию кредитного учреждения.

Регулятор отметил, что банк так и не смог самостоятельно преодолеть свою финансовую несостоятельность. На докапитализацию ЦБ выделил 128,7 миллиардов рублей. Сейчас банк полностью контролируется регулятором.

В конце Августа Центробанк выиграл суд, по которому потребовал от бывших владельцев кредитного учреждения и топ-менеджеров возместить убытки на сумму 198,1 миллиарда рублей.

ИА НСН сообщило, что за минувшие сутки в России установлен новый антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом — 22 702. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 1 903 253 случаев инфцирования.