Умер основатель журнала Time Out Тони Эллиотт

«Тони был смелым издателем, неутомимым защитником городской культуры и верным другом. Его семье, друзьям и коллегам будет очень его не хватать. Его жизнь и его работа вдохновили миллионы людей», — сказано в сообщении.

Издатель журнала Джулио Бруно уточнил, что причиной смерти стал рак легких.

11 августа выйдет первый после карантина печатный номер лондонского Time Out. Он будет посвящен памяти Эллиотта.

Тони Эллиотт основал журнал в 1968 году в Лондоне как андеграундное издание о развлечениях и культурных событиях города. К 1980-м издание стало массовым. В настоящее время журнал выпускается в десятках городов мира, включая Санкт-Петербург и Москву. В издательском доме Time Out также выходят одноименные путеводители.