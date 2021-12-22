Умер основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин

В Швейцарии скончался основатель сотового оператора «Вымпелком» и фонда «династия» Дмитрий Зимин. В последнее время он тяжело болел, сообщил в Facebook его сын Борис Зимин.

Зимин умер 22 декабря после борьбы с раком. До последних минут жизни он находился в полном сознании.

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, что создал, за то, что был. <…> Он ушел в полном сознании, умиротворенно, <…> но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел», — написал его сын.

Зимин-младший напомнил, что отец был российским ученым, изобретателем и предпринимателем, известным «своей твердой поддержкой науки и образования как ключевых столпов общественного прогресса».

«Вымпелком-Коммуникации» Дмитрий Зимин основал в 1992 году вместе с Константином Кузовым. Занимался благотворительностью, в 2002-м основал и возглавил фонд поддержки фундаментальной науки «Династия».

В 2016 году Зимин с сыном создали международную НКО Zimin Foundation. Организация занимается поддержкой образования и науки в разных странах мира.