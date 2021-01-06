Умер основатель «Веломоторс» Александр Начевкин

Умер основатель и генеральный директор группы компаний «Веломоторс» Александр Начевкин. Известному бизнесмену было 60 лет.

Александр Начевкин скончался 4 января. За годы своей работы он сумел вывести продукцию «Веломоторс» на мировой рынок и завоевать широкую известность. Имя бизнесмена хорошо знали в велосообществе. Кроме того, он был знаком со многими руководителями крупнейших компаний в США, Китае и Европе.

В ближайшие годы Начевкин планировал реализовать совместные проекты с иностранными партнерами. Но воплотить свои задумки в жизнь так и не удалось.

Александр Начевкин родился 27 сентября 1960 года. Окончил Суворовское училище, Харьковское танковое училище, Академию бронетанковых войск имени маршала Малиновского. Основателем и гендиректором «Веломоторс» стал в 1992 году. Спустя шесть лет появились первые велосипеды торговой марки Stels.

В 2003 году в поселке Кубинка построили крупнейший в России и Европе современный велосипедный завод. Затем компания расширила производство, открыв заводы на Урале, в Свердловской области, и в Краснодарском крае. В 2009 году «Жуковский машиностроительный завод» стал выпускать мотоциклы и скутеры, а через пять лет появились снегоходы и квадроциклы.

Коллектив «Веломоторс», а также Минпромторг России и администрация Одинцовского городского округа выразили соболезнования с связи со смертью бизнесмена.