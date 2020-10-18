Умер основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум

«Илья Эпельбаум. Илюша. Больше нет его, моего дружка и собеседника, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас — для родных, для друзей театра „Тень“, для меня лично. Сейчас трудно говорить. Сейчас трудно, невозможно говорить о нем в прошедшем времени. Его отсутствие совершенно непредставимо», — написал Рубинштейн.

Илья Эпельбаум родился 21 июля 1961 года. В 1988 вместе с Майей Краснопольской организовал в Москве театр теней и кукол «Тень». Режиссер в соавторстве с Краснопольской поставил спектакли «Щелкунчик», «Домашний театр», «Евгений ОнегЕн. Немая опера» и другие. Эпельбаум лауреат премии «Золотая маска».

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