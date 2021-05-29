Умер основатель российского инфобизнеса Андрей Парабеллум

Умер основатель российского инфобизнеса Андрей Косырин. В Сети он больше известен как Андрей Парабеллум. Об этом сообщила его команда в Instagram.

В начале мая бизнесмен заразился коронавирусом. Несколько недель болезнь активно развивалась, несмотря на все усилия врачей.

«Было сделано все возможное и невозможное. Однако сегодня Андрея не стало», — говорится в посте.

Информацию о формате и дате прощания команда Косырина даст позднее.

Единомышленники основателя российского инфобизнеса пообещали, что все проекты Парабеллума продолжат работать и развиваться в соответствии с разработанной им стратегией. Также они будут выполнять все обязательства, взятые перед клиентами и партнерами.

«Благодаря Андрею была создана система, которую мы будем продолжать совершенствовать и усиливать в соответствии с его планом и поставленными им целями», — отметили представители команды.

Они намерены и дальше нести в общество миссию, сформулированную Косыриным: «Построить альтернативную систему образования, в которой обучаются 7% населения Земли, с конкретной целью до желаемого результата».

Андрей Косырин родился в Орле, учился в Москве. Позже он переехал в Канаду, где основал компанию Xpress Software Inc. Спустя время мужчина заинтересовался бизнес-тренингами, вернулся в Россию и создал свои курсы для инфобизнеса, например «Коучинг на миллион».