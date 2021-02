Умер основатель и гендиректор Blizzard Роберт Олтман

Ушел из жизни основатель и генеральный директор ZeniMax Media Роберт А. Олтман. О его смерти сообщили в официальном Twitter-аккаунте Bethesda. Причины смерти Олтмана не называются.

В посте Bethesda сотрудники компании прикрепили короткое обращение, а также фрагмент письма руководителя, которые он рассылал своим подчиненным каждую неделю с начала пандемии коронавируса.

«С большой грустью сообщаем вам о кончине Роберта А. Олтмана, нашего основателя и генерального директора. Он был настоящим визионером, хорошим другом, и верил в силу человеческого духа, в то, чего мы можем достичь вместе. Он был удивительным лидером и замечательным человеком».

Как отметили представители компании, они гордятся созданной их генеральным директором организацией, и в будущем собираются поддерживать основные принципы работы.

В ZeniMax выразили отдельные соболезнования родным Олтмана — супруге, актрисе Линде Картер, и двум детям. Представители компании отметили, что «они всегда относились к нам, как к части своей семьи».

На официальном сайте компании уже поставили мемориальную табличку с тремя словами: исполнительный директор, визионер, друг.

В состав холдинга входит не только игровое издательство Bethesda Softworks, но и несколько студий-разработчиков, среди которых Bethesda Game Studios (The Elder Scrolls), Arkane (Dishonored), id Software (DOOM) и Tango Gameworks (The Evil Within).

