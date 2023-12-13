Общество 13 декабря 2023, 14:43 Умер основатель «Фонтанки» и автор «Бандитского Петербурга» Основатель издания «Фонтанка» Андрей Константинов умер от тяжелой болезни Zamir Usmanov/Russian Look/globallookpress

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После продолжительной болезни в возрасте 60 лет умер журналист, писатель, сценарист Андрей Константинов. Об этом сообщила основанная им «Фонтанка».

Мужчина скончался утром 13 декабря у себя дома в Санкт-Петербурге. Коллеги сообщили, что последний год он страдал тяжелой неизлечимой болезнью. Дату и место похорон объявят позднее.

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Андрей Константинов (Баконин) родился 30 сентября 1963 года в Астраханской области. Он известен как основатель «Фонтанки», Агентства журналистских расследований и сайта 47news, автор книг «Адвокат» и «Преступный мир России». По его произведениям сняли сериал «Бандитский Петербург». Журналист до последнего публиковался, выпуск итогов недели с его участием вышел 1 декабря, эфир 8 декабря отменили по техническим причинам.