    05 января 2020, 21:24

    Умер оперный певец Геннадий Пискунов

    Кирилл Фролов

    В Москве на 74 году жизни скончался оперный певец, народный артист России Геннадий Пискунов. Об этом ТАСС сообщили Московском детском музыкальном театре имени Наталии Сац, где он служил.
    Умер оперный певец Геннадий Пискунов

    Актер умер в больнице, причину смерти в театре не назвали. О месте и времени прощания объявят позднее.

    Заведующая труппой театра Ольга Толоконникова назвала Пискунова «человеком-эпохой».

    Он был образцом школы, образцом вокалиста, образцом гражданина, мужчины. В нем сочеталось очень много качеств, которыми можно было только восхищаться

    Ольга ТолоконниковаЗаведующая труппой Музыкального театра имени Сац.

    Геннадий Пискунов родился в 1946 году, в 1966-м окончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа. Работал в Московском театре оперетты, Тамбовском драматическом театре, был солистом Московского детского музыкального театра имени Сац.

    Исполнял партии в операх «Чио-Чио-Сан» Джакомо Пуччини, «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» Петра Чайковского, «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта и других.

    В 1993 году стал Народным артистом России. в 2003 году был удостоен ордена Дружбы.