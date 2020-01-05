Умер оперный певец Геннадий Пискунов

Актер умер в больнице, причину смерти в театре не назвали. О месте и времени прощания объявят позднее.

Заведующая труппой театра Ольга Толоконникова назвала Пискунова «человеком-эпохой».

Он был образцом школы, образцом вокалиста, образцом гражданина, мужчины. В нем сочеталось очень много качеств, которыми можно было только восхищаться Ольга Толоконникова Заведующая труппой Музыкального театра имени Сац.

Геннадий Пискунов родился в 1946 году, в 1966-м окончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа. Работал в Московском театре оперетты, Тамбовском драматическом театре, был солистом Московского детского музыкального театра имени Сац.

Исполнял партии в операх «Чио-Чио-Сан» Джакомо Пуччини, «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» Петра Чайковского, «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта и других.

В 1993 году стал Народным артистом России. в 2003 году был удостоен ордена Дружбы.