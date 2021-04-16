Умер олимпийский чемпион Сергей Новиков

Чемпион Олимпийских игр в Монреале Сергей Новиков умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

«Ушел из жизни олимпийский чемпион Монреаля Сергей Новиков, он скончался на 72-м году жизни. Коллектив Федерации дзюдо России и вся дзюдоистская общественность России выражают соболезнования родным и близким Сергея Петровича», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы.

Новиков в 1976 году стал чемпионом Олимпийских игр в Монреале по дзюдо в весовой категории свыше 93 килограммов. В схватке за золото он победил спортсмена из ФРГ Гюнтера Нойройтера.

Сергей Петрович Новиков создал новый вид спорта «Русский бой» и возглавил соответствующую спортивную федерацию. Информации о причине его смерти нет.