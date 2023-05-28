Общество 28 мая 2023, 17:24 Умер один из ведущих очеркистов России Писатель Владимир Ситников умер на 93-м году жизни Telegram

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Писатель Владимир Ситников скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Причины смерти писателя в пресс-службе не назвали. Свои соболезнования родным и близким литератора выразил губернатор региона Александр Соколов.

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«Замечательный писатель, талантливый журналист, Владимир Арсентьевич всегда ценил самое важное — человечность, доброту, помощь ближнему», — отметил он.

По словам Соколова, эти идеалы прослеживаются в каждой из работ, статей и публикаций Ситникова. Эти ценности всегда будут дороги еще многим поколениям читателей, подчеркнул губернатор.

«На вопрос, как он сам себя может представить читателям, он отвечал просто: „Вятский человек“», — добавил Соколов.

Ситников был заслуженным работником культуры, почетным гражданином Кировской области. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и знаком «За заслуги перед городом Кировом».

Литератор является автором более 60 книг прозы и считается одним из ведущих очеркистов страны, отметили в пресс-службе областного правительства.