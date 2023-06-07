Общество 07 июня 2023, 13:41 Умер один из создателей программы «Спокойной ночи, малыши» Скончался один из создателей передачи «Спокойной ночи, малыши» Меерзон РИА «Новости»

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Режиссер, писатель и актер Владимир Меерзон умер за три дня до своего 98-летия. Об этом сообщило ИА Regnum.

«Здоровье актера и сценариста „Спокойно ночи, малыши“ резко ухудшилось незадолго до смерти», — уточнил источник издания.

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Меерзон скончался утром 5 июня в своей квартире на севере Москвы. О его кончине стало известно только сейчас.

Владимир Меерзон родился 8 июня 1925 года в семье советского хирурга Якова Меерзона, которого репрессировали, как участника покушения на Иосифа Сталина уточнили «Известия». Сын «врага народа» в 16 лет ушел добровольцем на фронт во время Великой Отечественной войны.

Меерзон — выпускник Театрального училища имени Щукина. Актерскую карьеру начал в редакции детских программ на Центральном телевидении СССР. Вместе женой-режиссером Ниной Зубаревой они создали передачу «Спокойной ночи, малыши». Меерзон выступал в качестве автора сценариев выпусков. В дальнейшем писал рассказы для детей.