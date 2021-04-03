Умер один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

На 86-м году жизни скончался один из создателей Высшей школы экономики Лев Любимов. Об этом сообщил сайт вуза.

«Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внес бесценный вклад в ее развитие. Подготовкой профессиональных кадров для преподавания он занимался с первых дней основания университета, с 1995 года являлся первым проректором, с 2006 года — заместителем научного руководителя ГУ-ВШЭ», — говорится в сообщении.

По данным сайта, Любимову принадлежит идея создания кампусов вуза в Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге и университетских округов на базе филиалов.

Известный советский и российский экономист Лев Любимов родился в 1936 году в Рязани. В 1967 году он защитил кандидатскую диссертацию. Он написал пять учебников по основам экономической теории для школьников, студентов техникумов и вузов. Любимов опубликовал более 150 монографий и статей в научных журналах.

В ВШЭ не сообщили о причине его смерти.