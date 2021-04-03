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    03 апреля 2021, 16:06

    Умер один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

    Андрей Иванов

    На 86-м году жизни скончался один из создателей Высшей школы экономики Лев Любимов. Об этом сообщил сайт вуза.

    Умер один из создателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

    «Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внес бесценный вклад в ее развитие. Подготовкой профессиональных кадров для преподавания он занимался с первых дней основания университета, с 1995 года являлся первым проректором, с 2006 года — заместителем научного руководителя ГУ-ВШЭ», — говорится в сообщении.

    По данным сайта, Любимову принадлежит идея создания кампусов вуза в Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге и университетских округов на базе филиалов.

    Известный советский и российский экономист Лев Любимов родился в 1936 году в Рязани. В 1967 году он защитил кандидатскую диссертацию. Он написал пять учебников по основам экономической теории для школьников, студентов техникумов и вузов. Любимов опубликовал более 150 монографий и статей в научных журналах.

    В ВШЭ не сообщили о причине его смерти.