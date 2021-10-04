Умер один из создателей космического корабля «Прогресс» Алексей Шумилин

Генерал-лейтенант в отставке Алексей Шумилин скончался в возрасте 85 лет. Он внес большой вклад в создание космического корабля «Прогресс». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский военачальник, генерал-лейтенант в отставке, Герой Социалистического Труда Алексей Шумилин», — сказано в сообщении.

Алексей Шумилин помогал осуществлять космические программы ЭПАС, «Интеркосмос». В 1992–1997 годах был начальником космодрома Байконур, а в период с 1998 по 2007 год являлся одним из руководителей программы «Морской старт».

Он также был удостоен звания Героя Социалистического Труда, был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За отвагу на пожаре» и дважды орденом Ленина. Помимо этого, он был лауреатом Государственной премии.

В госкорпорации отметили, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выразили соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Шумилина.