Умер один из самых старых ветеранов Второй мировой войны | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:21

Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:17

Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

Реклама

Спецоперация

08 сентября 2022, 14:14

"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:08

Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

Мир

08 сентября 2022, 14:07

ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

Эксклюзив

08 сентября 2022, 14:01

«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения

Мир

08 сентября 2022, 13:59

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Деньги

08 сентября 2022, 13:58

ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Общество

08 сентября 2022, 09:20

Умер один из самых старых ветеранов Второй мировой войны

Дипломат Проскуряков: один из старейших ветеранов Второй мировой войны Половин умер

Читать 360tv в

Один из старейших ветеранов Второй мировой войны Александр Половин умер на 98-м году жизни в Оттаве. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков.

«С глубоким прискорбием мы узнали о кончине известного канадского ветерана Второй мировой войны Алекса Половина. Он был символом братства по оружию между нашими странами в борьбе с нацизмом», — сказал дипломат.

Реклама

По его словам, Половин был единственным оставшимся в живых членом экипажа корабля канадских ВМС «Гурон», сопровождавшего караваны судов в Мурманск с грузами для Красной армии.

Реклама

Александр Половин родился в Литве в 1925 году, но спустя три года его родители эмигрировали в Канаду. За участие в Северных конвоях он был награжден российским правительством. В частности, медалью в честь 75-летия Победы над нацистской Германией и медалью Адмирала Ушакова. Одна из улиц в Оттаве названа в его честь.

Вторая мировая война

Ветераны

Канада

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама