Умер один из самых старых ветеранов Второй мировой войны | 360°

Общество 08 сентября 2022, 09:20 Поделиться Telegram

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Viber Умер один из самых старых ветеранов Второй мировой войны Дипломат Проскуряков: один из старейших ветеранов Второй мировой войны Половин умер РИА «Новости»

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Один из старейших ветеранов Второй мировой войны Александр Половин умер на 98-м году жизни в Оттаве. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков.

«С глубоким прискорбием мы узнали о кончине известного канадского ветерана Второй мировой войны Алекса Половина. Он был символом братства по оружию между нашими странами в борьбе с нацизмом», — сказал дипломат.

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По его словам, Половин был единственным оставшимся в живых членом экипажа корабля канадских ВМС «Гурон», сопровождавшего караваны судов в Мурманск с грузами для Красной армии.

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Александр Половин родился в Литве в 1925 году, но спустя три года его родители эмигрировали в Канаду. За участие в Северных конвоях он был награжден российским правительством. В частности, медалью в честь 75-летия Победы над нацистской Германией и медалью Адмирала Ушакова. Одна из улиц в Оттаве названа в его честь.

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