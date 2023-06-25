Общество 25 июня 2023, 16:59 Умер один из авторов Конституции России и основателей «Яблока» Виктор Шейнис Вишневский: один из основателей «Яблока» и авторов Конституции РФ Шейнис умер в 92 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Скончался один из участников создания современной российской Конституции и основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис. Ему было 92 года, сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

«Ушел Виктор Леонидович Шейнис, один из основателей партии „Яблоко“, мудрец и гуманист, политик и ученый», — написал депутат.

Реклама

Он напомнил, что Шейнис был соратником академика Андрея Сахарова, депутатом Госдумы. О покойном вспоминают, как о светлом, добром, умном и принципиальном человеке, который был готов отстаивать свои позиции даже в подавляющем меньшинстве.

По словам Вишневского, Шейнис входил в число авторов Конституции России.

«Мы дружили с ним почти тридцать лет, не раз спорили <…> о политической реформе, о парламентаризме, но никогда не ссорились», — подчеркнул депутат, уточнив, что всегда считал его своим учителем.

Вишневский отметил, что авторитет Шейниса — и профессиональный, и нравственный — был непререкаем.