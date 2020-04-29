Умер настоятель храма в Крылатском Георгий Бреев. У него была пневмония

Ранее Николай Бреев рассказал на своей странице, что его отец находится в тяжелом состоянии. Медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

Георгий Бреев родился в Москве в 1937 году. В 1968 году он окончил духовную семинарию. В 1998 году Бреев стал настоятеле храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Протоиерей Георгий Бреев был одним из старейших клириков столицы. Он исповедовал московское духовенство, сообщил телеканал «Царьград».