  • Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев

    16 сентября 2019, 12:56

    Александра Ломейко

    Ушел из жизни народный артист РСФСР Юрий Колычев. О его смерти сообщили в пресс-службе Московского государственного театра имени Ленинского комсомола. Колычеву шел 91-й год.
    Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев

    Скончался народный артист в понедельник, 16 сентября, уточнили в «Ленкоме». Колычев был старейшим актером театра.

    Академик РАН Виктор Ивантер умер в Москве

    Подробнее

    «Юрий Осипович служил в нашем театре более 60 лет», — добавили в пресс-службе.

    Как уточнил «Пятый канал», тело народного артиста РСФСР нашли в его квартире. По предварительным данным, он умер от естественных причин.

    Информация о дате и времени прощания с артистом будет объявлена позже.

    Советский и российский актер театра и кино Юрий Колычев родился 15 декабря 1928 года в Московской области. Его отцом был поэт Осип Колычев.

    Карьера артиста начиналась в Малом театре, куда он пришел после окончания Высшего Театрального училища имени М. С. Щепкина. С 1957 года Колычев работал в «Ленкоме», где сыграл в спектаклях «Вишневый сад», «Чайка», «В списках не значился» и множестве других постановок.

    Среди его ролей в кино — участие в фильмах «Мелодия на два голоса», «Дом, который построил Свифт», «Из жизни Потапова» и «Очарование зла».