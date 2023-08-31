Общество 31 августа 2023, 02:44 Умер народный артист России Валерий Егоров Народный артист России Валерий Егоров умер в Курске в возрасте 66 лет Pxhere

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Народный артист России Валерий Егоров умер в Курске в возрасте 66 лет. Информация об этом появилась на странице Курского драматического театра имени Пушкина в социальной сети «ВКонтакте».

Артист ушел из жизни 25 августа. Похороны Егорова прошли в Курске. Что стало причиной смерти Егорова не уточняется.

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Валерий Егоров прослужил в Челябинском театре для детей и молодежи больше 20 лет. В свой родной Курск артист вернулся в 2000 году для работы в Курском драматическом театре. Его первой ролью на сцене этого театра стал Сальери из «Маленькой трагедии» Пушкина «Моцарт и Сальери».

В 1993 году Валерий Егоров был удостоен почетного звания заслуженного артиста РФ за высокие достижения в области театрального искусства. Звание народного артиста России ему присвоили в 2009 году.

На заслуженном отдыхе артист находился с 2017 года.

В пресс-службе Курского драматического театра имени Пушкина выразили свои соболезнования родным и близким Егорова. Его уход из жизни там назвали большой потерей.