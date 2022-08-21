Умер Народный артист России Николай Лебедев

Народный артист России Николай Лебедев умер на 101-м году жизни. Об этом сообщили в Театре имени Моссовета.

«На 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, Народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Лебедев — человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы», — говорится в Telegram-канале театра.

В администрации уточнили, что о месте и времени прощания будет объявлено отдельно.

Лебедев родился 15 декабря 1921 года. Свой творческий путь он начал в 1939 году на сцене столичного Театра юного зрителя. В апреле 1941 года молодой артист был призван в армию и с первых дней войны оказался на фронте. Лебедев был контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. Он прошел три неудачных побега и шесть концентрационных лагерей.

В 1945 году вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах актер был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии. После демобилизации, следуя призванию, вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе (курс Виктора Станицына). После окончания учебы, в 1950 году, Лебедев был приглашен Юрием Завадским в труппу Театра имени Моссовета.

За 70 лет службы на сцене артист создал более 70 разнообразных образов в спектаклях классического и современного репертуара.