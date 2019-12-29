Умер народный артист России Константин Юченков

«Человек-эпоха в современной истории русского национального театра, посвятивший сцене более 50 лет, 45 из них — тверским подмосткам», — говорится в сообщении театра. Юченков сыграл 112 ролей и судеб, 85 — в Твери.

Среди его особо любимых зрителями работ — Арбенин в «Маскараде» Лермонтова, Амилькар в «Господине, который платит» Жамиака, Мольер в «Кабале святош» Булгакова, Лопахин в «Вишневом саде» Чехова и многие другие.

Из жизни актер ушел после продолжительной болезни. Прощание с Юченковым состоится 31 декабря, во вторник, в 11:00 в здании Тверского драмтеатра.