Умер народный артист России и дирижер Валерий Успенский

По сообщению представителей консерватории, Успенского не стало 17 сентября. Причина смерти и дата прощания не уточняются.

Свои соболезнования родным и семье дирижера выразили коллеги Успенского в концертном хоре Петербурга.

«17 сентября 2019 скончался родной каждому петербургскому (ленинградскому) хоровику человек — народный артист России, профессор Валерий Всеволодович Успенский. Вечная память!», — сообщили в концертном хоре Петербурга.

Успенский заведовал кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Он также занимал должность декана вокального факультета Санкт-Петербургской консерватории, где руководил хором студентов. Также он преподавал в США, Нидерландах и других странах, напомнил сайт «Дни.ру».