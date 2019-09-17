  • Умер народный артист России и дирижер Валерий Успенский

    17 сентября 2019, 16:15

    Ольга Чеснокова

    Народный артист России, дирижер Валерий Успенский умер в Санкт-Петербурге. Ему было 80 лет. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

    По сообщению представителей консерватории, Успенского не стало 17 сентября. Причина смерти и дата прощания не уточняются.

    Свои соболезнования родным и семье дирижера выразили коллеги Успенского в концертном хоре Петербурга.

    «17 сентября 2019 скончался родной каждому петербургскому (ленинградскому) хоровику человек — народный артист России, профессор Валерий Всеволодович Успенский. Вечная память!», — сообщили в концертном хоре Петербурга.

    Успенский заведовал кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Он также занимал должность декана вокального факультета Санкт-Петербургской консерватории, где руководил хором студентов. Также он преподавал в США, Нидерландах и других странах, напомнил сайт «Дни.ру».