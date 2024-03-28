Общество 28 марта 2024, 17:27 Умер музыковед Владимир Фейертаг Знаток джаза Владимир Фейертаг умер в Петербурге в возрасте 92 лет Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / Викимедиа

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Советский и российский музыковед, специалист в области джаза Владимир Фейертаг умер на 93-м году жизни. Сообщение об этом появилось в группе JFC JAZZ CLUB в социальной сети «ВКонтакте».

«Ушла эпоха…» — прокомментировали владельцы сообщества.

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Причины смерти не уточняются.

«Покойся с миром. Мессионер джаза для россиян! Архивариус американской музыки!», — написал под публикацией один из пользователей Сети.

Владимир Фейертаг родился 27 декабря 1931 года в Ленинграде. Он руководил эстрадными и джазовыми коллективами, а также был художественным руководителем фестиваля «Осенние ритмы». Музыковед вел авторские программы о джазе на радио, организовывал гастроли в Европу и Америку для отечественных музыкантов, а в 2013 году был удостоен ордена Дружбы за большие заслуги в развитии российской культуры и искусства.