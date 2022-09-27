Ушел из жизни известный музыковед Лев Гинзбург | 360°

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Ушел из жизни известный музыковед Лев Гинзбург

РЕН ТВ: музыковед Гинзбург скончался на 92-м году жизни

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Известный российский музыковед Лев Гинзбург скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Музыкальный критик ушел из жизни в ночь на 27 сентября. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. По данным 5-tv.ru, Гинзбург умер у себя дома около трех часов ночи.

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Музыковед родился в 1930 году в семье профессора Московской консерватории, педагога и пианиста Григория Гинзбурга. После обучения в университете критик трудился в Музее имени Глинки, а с 1957-го работал над журналом «Музыкальная жизнь».

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Кроме того, Гинзбург являлся автором многочисленных брошюр и книг, рассказывающих о музыкантах и истории искусства. Музыковед стал первым советским музыкальным комментатором, писал сценарии к телепередачам о музыке.

Также Гинзбург входил в состав жюри на международных конкурсах музыки, от лица СССР участвовал в музыковедческих конференциях в Австрии, Великобритании, Австралии, США, Бельгии, Дании, Чехии и других странах.

Музыковед являлся почетным членом Листовских обществ Великобритании и США, входил в Союз журналистов РФ, Союз композиторов и был признанным деятелем искусств.

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