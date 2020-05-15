Умер московский пенсионер, которого врачи якобы бросили в подъезде

75-летний пенсионер Евгений Печурин скончался в реанимации. Это его якобы бросили врачи в подъезде собственного дома.

«Два часа назад мне написала его дочь Елена, что Евгений Николаевич скончался в реанимации 15 горбольницы, пока не ясно, какова причина смерти», — рассказал РИА «Новости» юрист Алексей Прянишников.

В начале мая стало известно, что в СК обратилась дочь Печурина с просьбой проверить действия врачей больницы № 36. По ее словам, отца с коронавирусом выписали из больницы и не стали заносить в квартиру, а бросили в подъезде.

В Департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали это сообщение. В ведомстве рассказали, что пенсионеру оказали всю необходимую помощь, он мог сам ходить, а домой его привезли на спецтранспорте. На следующий день Печурин снова попал в больницу.

Юрист Прянишников рассказал агентству, что подал в Следственный комитет заявление, в котором пожаловался на то, что пенсионеру тогда отказали в медицинской помощи.