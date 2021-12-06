Умер московский гастрожурналист Василий Быков

В Москве скончался известный журналист, главный редактор портала Royal Cheese Василий Быков. Он освещал гастрономическую жизнь столицы.

Причина смерти неизвестна. О случившемся стало известно из его аккаунта на Facebook. Друзья написали слова соболезнования.

«Знал его почти 20 лет, и больше четырех из них проработали вместе в журнале. Вася был весел, благодушен, легок на подъем, любил жизнь и наслаждался ею в полной мере. Таким он был, таким он и остался в наших сердцах», — написал журналист Александр Пигарев.

Василий Быков был главным редактором портала Royal Cheese, он освещал жизнь столичных баров и ресторанов.

Пользователь Наталья Сафронова написала у Быкова на странице, что он был кладезем легенд гастрономической жизни.