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    11 сентября 2020, 09:21

    Умер многолетний участник «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

    Наза Салех Захи

    Не стало Михаила Смирнова, который с конца в 1980-х играл в телеигре «Что? Где? Когда?». Об этом написал на своей странице в Facebook знаток Максим Поташев.

    «Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком», — сообщил Поташев.

    Он рассказал, что причиной смерти стал инсульт.

    Смирнов участвовал в «Что? Где? Когда?» с 1988 по 2010 годы. Он являлся капитаном команды, в которой играли Максим Поташев, Леонид Тимофеев, Борис Левин и другие.

    Ветеран телеигры в последние годы не принимал в ней участие, но приходил в Нескучный сад Москвы и рассказывал о своем опыте молодежи.

    Смирнову было 64 года. Его похороны состоятся в Москве. О дате и месте прощания сообщат позже.

    Новости SMI.FM