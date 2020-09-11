Умер многолетний участник «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

«Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком», — сообщил Поташев.

Он рассказал, что причиной смерти стал инсульт.

Смирнов участвовал в «Что? Где? Когда?» с 1988 по 2010 годы. Он являлся капитаном команды, в которой играли Максим Поташев, Леонид Тимофеев, Борис Левин и другие.

Ветеран телеигры в последние годы не принимал в ней участие, но приходил в Нескучный сад Москвы и рассказывал о своем опыте молодежи.

Смирнову было 64 года. Его похороны состоятся в Москве. О дате и месте прощания сообщат позже.