Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан

Весь приход скорбит из-за смерти владыки Феофана, сказано в сообщении.

Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита.

«Рустам Нургалиевич распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон, чтобы достойно проводить в последний путь митрополита», — рассказали в пресс-службе президента республики. Об этом написала газета «Коммерсант».

Митрополит Феофан родился 21 мая 1947 года в Дмитриеве в Курской области. Он рос в семье рабочих. По окончании средней школы служил в Советской армии. В 1969–1970 годах «нес послушание у епископа Смоленского и Вяземского Гедеона».

Учился в Московской духовной семинарии, после чего его зачислили в Московскую духовную академию. Стал митрополитом Татарстана в 2015 году.

В пятницу, 20 ноября, стало известно о смерти сербского патриарха Иринея. Ему было 90 лет. Причиной кончины стала коронавирусная инфекция.