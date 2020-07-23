Умер митрополит Евлогий. Он возглавлял Владимирскую епархию почти 30 лет

«Скончался находившийся на покое митрополит Евлогий (Смирнов). Много понес трудов: наместник Данилова монастыря в годы его открытия, наместник Оптиной [пустыни] также в годы открытия, почти 30 лет архиерей Владимирской епархии», — написал епископ Савва.

На сайте Владимирской епархии уточняется, что священник умер в ночь с 22 на 23 июля в Алексеевской больнице Москвы «после болезни, связанной с почтенным возрастом».

Митрополит Евлогий (в миру Юрий Васильевич Смирнов) родился в 1937 году в Кемерове в рабочей многодетной семье. У него было шестеро братьев и три сестры.

В 1959 году он окончил Московскую духовную семинарию, а в 1966 Московскую духовную академию. В 1983 году Евлогия назначили наместником московского Данилова монастыря. Он руководил реставрацией обители.

С 1988 по 1990 год был наместником Оптиной пустыни. Епископом Владимирским и Суздальским священник стал в 1990 году. Евлогий ушел на покой в конце 2018 года. Священный Синод выразил ему благодарность «за архипастырское окормление в течение многих лет Владимирской епархии».