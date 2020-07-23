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    23 июля 2020, 09:05

    Умер митрополит Евлогий. Он возглавлял Владимирскую епархию почти 30 лет

    Андрей Иванов

    Ушел из жизни митрополит Евлогий (Смирнов). Он руководил Владимирской епархией почти 30 лет. Священнику было 83 года. Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
    Умер митрополит Евлогий. Он возглавлял Владимирскую епархию почти 30 лет

    «Скончался находившийся на покое митрополит Евлогий (Смирнов). Много понес трудов: наместник Данилова монастыря в годы его открытия, наместник Оптиной [пустыни] также в годы открытия, почти 30 лет архиерей Владимирской епархии», — написал епископ Савва.

    На сайте Владимирской епархии уточняется, что священник умер в ночь с 22 на 23 июля в Алексеевской больнице Москвы «после болезни, связанной с почтенным возрастом».

    Митрополит Евлогий (в миру Юрий Васильевич Смирнов) родился в 1937 году в Кемерове в рабочей многодетной семье. У него было шестеро братьев и три сестры.

    В 1959 году он окончил Московскую духовную семинарию, а в 1966 Московскую духовную академию. В 1983 году Евлогия назначили наместником московского Данилова монастыря. Он руководил реставрацией обители.

    С 1988 по 1990 год был наместником Оптиной пустыни. Епископом Владимирским и Суздальским священник стал в 1990 году. Евлогий ушел на покой в конце 2018 года. Священный Синод выразил ему благодарность «за архипастырское окормление в течение многих лет Владимирской епархии».

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