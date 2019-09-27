Умер мировой рекордсмен по парашютному спорту Раевский

Подполковник ВДВ Раевский скончался в ночь на 27 сентября на востоке Москвы, в своей квартире на улице Саянская. Он умер естественной смертью. Тело парашютиста отвезли в морг при городской клинической больнице № 15.

Валерий Раевский — заслуженный парашютист-испытатель СССР, испытатель парашютно-авиационной техники. Подполковник испытывал многие парашюты и парашютные системы различного назначения. Он 5615 раз прыгнул с парашютом, из них 2534 прыжка — испытательные. За это время Раевский установил 14 мировых рекордов.

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В 1985 году Раевский один из первых в стране получил почетное звание «Заслуженный парашютист-испытатель СССР». Его также наградили медалями «Ветеран Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.