Общество 27 февраля 2024, 08:31 Умер мэр Саянска Олег Боровский Губернатор Кобзев сообщил о смерти мэра Саянска Боровского РИА «Новости»

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Мэр Саянска Олег Боровский умер на 64-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Трагическая новость, наш коллега, мэр Саянска Олег Боровский скоропостижно скончался. Это не только огромная утрата для города, но и для всей области», — написал он.

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Кобзев отметил, что Боровский был грамотным руководителем, который старался сделать Саянск комфортным для жителей, и много лет развивал его.

«Для наших бойцов Олег Валерьевич также сделал многое, часто ездил на передовую. Недавно отвез партию гуманитарного груза ребятам. А сегодня его не стало. Выражаю соболезнования близким и родным», — добавил губернатор.

Боровский являлся мэром Саянска в 2014 году. В последний раз он переизбрался на пост в 2019 году.

В период пандемии коронавируса Боровский отказался закрывать сферу услуг и магазины. Он отмечал, что намерен защитить своих избирателей от безработицы и нищеты.