Общество 19 января 2023, 22:19 Умер мастер спорта СССР по фигурному катанию Александр Тихомиров Мастер спорта СССР по фигурному катанию Александр Тихомиров умер в возрасте 76 лет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Мастер спорта СССР по фигурному катанию Александр Тихомиров ушел из жизни в возрасте 76 лет. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«На 77 году жизни скончался Тихомиров Александр Константинович — доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики зимних видов спорта, мастер спорта СССР», — уточнили в публикации.

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Родным и близким спортсмена выразили соболезнования. В ФФККР его назвали душевным и жизнелюбивым человеком.

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Александр Тихомиров родился 3 января 1947 года в Москве. Первый раз оказался на льду еще в четырехлетнем возрасте. Фигурист выступал в парных соревнованиях. В 1963 году он вместе с Татьяной Тарасовой завоевал серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров. Позже стал выступать с Людмилой Суслиной. Пара неоднократно становилась призером международных соревнований.

После завершения спортивной карьеры Тихомиров ушел в науку, написав более 150 работ. После защиты кандидатской и докторской диссертаций он начал преподавать в Московской государственной академии физической культуры.