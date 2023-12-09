Общество 09 декабря 2023, 16:38 Умер литературный критик Андрей Немзер Профессор ВШЭ и литературный критик Немзер умер на 67-м году жизни Википедия

Читать 360tv в

Известный литературный критик Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет. Об этом на странице в соцсети Facebook* сообщил литературовед Олег Лекманов.

«Умер Андрей Немзер. Оборвалась важная часть жизни», — написал он.

Реклама

Причины смерти Лекманов не привел. Супруга Немзера в беседе с РБК уточнила, что он скончался от рака.

«Скончался в реанимации ночью, у него была последняя стадия, неизлечимая», — добавила жена.

Андрей Немзер учился на филологическом университете Московского государственного университета, после чего работал обозревателем в «Независимой газете», заведующим отделом критики журнала «Литературное обозрение», в газете «Сегодня». На его счету свыше тысячи публикаций.

В период с 1999 по 2002 года Немзер трудился преподавателем в Российской театральной академии, после чего перешел в Высшую школу экономику на кафедру словесности. В 2015 году профессор получил премию правительства в области культуры.

* Соцсеть принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.