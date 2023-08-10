Общество 10 августа 2023, 18:31 Умер летчик-космонавт СССР Александр Викторенко Похороны Героя Советского Союза Александра Викторенко пройдут 12 августа в Мытищах РИА «Новости»

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Советский и российский космонавт, Герой Советского Союза Александр Викторенко скончался на 77-м году жизни. Похороны и прощание с ним пройдут 12 августа на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Траурная церемония начнется в 10:00, сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

«Александр Степанович совершил четыре космических полета, в общей сложности проработал на орбите 489 суток, шесть раз выходил в открытый космос», — подчеркнули в госкорпорации.

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Всю свою жизнь Викторенко посвятил космонавтике. Он внес неоценимый вклад в историю освоения космоса и преданно служил Родине. Космонавт был неоспоримым примером мужества и силы духа.

В Роскосмосе добавили, что светлая память об Александре Степановиче навсегда останется в их сердцах. В комментариях к публикации россияне выразили слова соболезнование в связи с гибелью Викторенко.

Героем Советского Союза Александр Викторенко стал в 1987 году. Он также награжден орденами Ленина, Дружбы народов, Октябрьской революции, «За заслуги перед Отечеством» и медалями имени Циолковского, «За заслуги в освоении космоса».

Викторенко зачислили в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году. Он принимал участие в испытаниях «космического мотоцикла» — средства передвижения космонавтов в открытом космосе. Освоил управление несколькими самолетами, совершил свыше 150 прыжков с парашютом.